蔡英文民調崩盤空前新低 謝龍介嘆人民在驚恐中掙扎求生

台灣民意基金會23日公布最新民調，蔡英文總統的聲望僅43.2%，創23個月來新低，台灣民意基金會董事長游盈隆更指出，蔡政府聲望急遽下滑到相當危險的程度。台南市議員謝龍介接受⟪中時新聞網⟫專訪時直言：「基層人民已經苦不堪言，每天都活在驚恐中！」，希望總統可以聽見人民的聲音。

本土疫情嚴峻，三級警戒也不斷延長，謝龍介表示，庶民經濟大概有70%以上真的都快撐不下去了，無論是小商家、餐廳、旅遊業，連中小企業的人都叫苦連天，而更大的經濟衝擊恐怕還在後頭。他分析，因為疫苗政策的失敗，現在全世界除了台灣，國與國之間逐漸解封，也產生了疫苗護照，但我們現在面臨的窘境就是無法開放，別人不敢來，也不讓我們去。

總統蔡英文的民調創23個月以來新低。(本報資料照)

謝龍介說到，雖然現在有不少國家贈送疫苗我們心存感激，但也很無奈於政府的顢頇無能，「每個國家都是以他們國人的生命為搶救最高指導原則，看來好像是只有我們台灣的政府覺得人民的命好像不那麼重要，所以在它的超前部署裡面，看不到它對我們生命的尊重。」

最後謝龍介向蔡英文喊話，如果不願意更換行政院長和指揮官，就應該一肩扛起自己承擔下來指揮，起碼還有一點點安撫人心的作用，他也悲嘆「我們不求大富大貴，我們只求安居樂業，但不可得 ; 我們希望幸福快樂，也不可得。所以現在我們基層很卑微的求求蔡總統，我們只求活命，讓我們能夠活下去。」

(剪輯/林映汶)