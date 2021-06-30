國內本土疫情繼續延燒，疫苗卻仍短缺，激起民怨。台灣民意基金會發表6月23日發布全國性民意調查，民進黨支持度僅22.6%，為5年來新低。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，民進黨2022地方選舉會是一場苦戰；而5月中三級警戒以後，一直到8月底，就是民進黨政府的生死關頭。

宅神朱學恒30日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目問說，2022年民進黨好不好選？游盈隆表示，當然不好選。民進黨的政黨支持度，現在是最低的時候，像民進黨次低的時候，是在2018年11、12月的時候，那時慘敗，民調是23%，現在選戰都還沒開始，民調就22.6%了，所以民進黨2022選舉不可能好。

游盈隆接著表示，民進黨政府現在在收拾殘局，至於會怎樣來收拾殘局，來避免2022年全軍覆沒，或是2022勉強維持目前2都4縣市的局面，雖然還不知道，但顯然是一場苦戰。

游盈隆認為，畢竟離2022選舉還有一段時間，而且決定選舉的成敗因素很多，現在的因素決定2024選戰，有點太過遙遠。比較近的因素是，會不會影響8月公投，如果這個疫情沒辦法收拾，又是三級警戒或是比三級警戒輕一點的狀態，人民可以上街去投票，結果會怎樣？8月四個公投過去幾次民調的結果，都是對執政黨相當不利，再加上疫情不利於民進黨，公投肯定不好。這就是重大決策的挫敗、美豬決策的挫敗、三接能源政策的挫敗，公投綁大選當年修法證明是錯誤的，連核四都被翻盤，這個政府不就被催毀了。

游盈隆指出，因此從5月中三級警戒以後，一直到8月底，這段期間就是民進黨政府的生死關頭。它要展現的是，讓人民感覺，民進黨是能夠面對危機、有應變能力的一個政黨也也有執政能力、危機處理能力，至於到底有沒有危機處理能力？目前看起來不太好。