國內本土疫情爆發，疫苗卻短缺，引起部分民眾恐慌。總統蔡英文5月31日出面表示，政府會積極協助民間組織購買疫苗，也強調國產疫苗的安全性。前民進黨立委郭正亮表示，蔡英文這一次華麗轉身，「回不來了」。

宅神朱學恒29日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中問說，蔡英文這一次華麗轉身是真的轉嗎？還有機會再轉回來嗎？郭正亮表示，回不來了，只要BNT、莫德納疫苗到位，然後美國又要給台灣代工，比較的基準線差太遠了，國產疫苗再怎麼拉，也達不到BNT、莫德納的水準，這兩支疫苗是世界級的，怎麼拉？她就算了。

郭正亮接著表示，國產疫苗只是一件執政項目而已，蔡英文只是支持生技產業、支持疫苗產業，可是後來發現走不下去，執政項目那麼多，何必執著在一個點上，把自己害死。蔡英文還有3年的執政時間，沒有一個領導人會讓自己踩在坑裡面，然後死不出來，她看到了人民死亡，所以要轉彎。

郭正亮指出，5月31日蔡英文8分鐘演講，她明明就可以講一些跟老百姓站在同一個立場與民同在、同理心的一些語言，結果卻沒有，整個主題變成高端疫苗。5月31日到現在，一路下來民調跌了多少，政治人物不可能不了解。郭正亮認為，防疫層級跟蔡總統無關，是衛福部長陳時中他們指揮中心沒有一個對基層經濟有感，有一個人還躲起來了，那個人就是行政院長蘇貞昌。