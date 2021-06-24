媒體披露，食藥署召開決定國產疫苗EUA標準會議前，有半數委員遭撤換。藍委賴士葆表示，此動作當然是要護航高端，以確保審查會議能照著劇本走，兌現蔡英文總統5月所說「期待在7月底前提供第一波國產疫苗」的政策宣示，這是道地的政治審查。

賴士葆表示，台灣的國產疫苗欲以免疫橋接取代三期試驗，闖關通過EUA，這不符合國際科學標準，更無法確保國人生命安全，政府如此粗暴的假民主與獨裁有何差別？審查會議不就成了「護航高端的籌安會」？

賴士葆指出，過去《亞洲周刊》曾經專刊報導蔡政府是民選獨裁的新威權主義，最新一期報導則形容台灣是疫苗難民，民眾被逼迫逃離家鄉，到其他國家施打疫苗來保護自己的性命。

不過，賴士葆坦言，其實絕大多數的台灣民眾是無力逃離的人，他痛批，在國難當頭的時刻，在台灣除了面對病毒的威脅，還要忍受政府假借著防疫如同作戰，實施專制獨裁的治理手段。