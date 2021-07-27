防疫警戒即於今(27)日降級至第二級，為觀光旅遊業注入活力！旅遊預訂KKday以及KLOOK都分別宣佈應對7月27日後的「降級」商機，公布不少有趣又好玩的旅遊商品，有興趣可好好參考。但仍要提醒，外出請務必做好防疫措施，以免解封不易，又再度讓疫情商溫，得不償失。

【市內戶外都好玩 KLOOK防疫遊程限時下殺最低2折】

7月27日起全台「降級不解封」，想出門好好放鬆一番？響應政策，KLOOK推出多種符合防疫規範的相關遊程。供有興趣的民眾參考。

其中遠離都市塵囂，來到綠意盎然位於苗栗三義的《西湖渡假村》享受悠閒時光，平日一泊二食外加SPA泡湯體驗，限時優惠下殺2折，雙人只要2900元，現省近1萬2千元，此方案為住宿券，旅客能夠更彈性的選擇住宿日期，先搶優惠，決定好日期致電預約後再出發。

如果想跟親朋好友到郊區放風透氣，不妨來新竹五峰《愛上喜翁》、在雲霧繚繞間體驗豪華露營；超過6公頃的大園區可輕鬆保持安全社交距離，KLOOK推出獨家雙人平日75折優惠，可享下午茶、晚餐、宵夜、早餐一泊四食的免裝備豪華露營，還有「獵人體驗」與「果醬DIY」；除了豪華露營，也能挑選露營車自駕，《旅森山加州露營車》也推出限時58折優惠，3天2夜自駕體驗只要8800元，有一般小客車駕照即可自行駕駛福斯T5露營車出遊，車上提供齊全設備，三天兩夜的時間想去哪就去哪。

自微解封開始，全台森林遊樂區逐漸湧入想踏青的旅客，7月27日起全台「警戒降級」，透過KLOOK就能預訂全台12個國家森林遊樂區門票，包括先前未開放的太平山國家森林遊樂區，以及廣受旅客歡迎的桃園東眼山、台中大雪山、台中八仙山、南投奧萬大、嘉義阿里山等，抵達現場只要出示憑證、實聯制即可入園，方便又快速。

室內展館透過人流控管，保持室內1.5公尺社交距離，戴上口罩也能安心參觀，《台南奇美博物館》7月31日將展出《蒂姆・沃克：美妙事物》特展，是時尚攝影界翹楚蒂姆‧沃克，職涯世界巡迴亞洲第一站，將展出超過100幅經典作品，以及從英國《維多利亞與亞伯特博物館》館藏獲取靈感的嶄新創作，帶領旅客進入無限想像的奇幻世界。同樣位在台南的《十鼓仁糖文創園區》也有最新的熱門打卡景點「魔法工廠」，經典的「上帝的畫作」、飛天「魔法書」、「手工製作魔法書牆」等魔幻造景，帶給旅客無限想像空間；位於台北的亞洲首座《袖珍藝術博物館》，收藏超過200件世界各地袖珍藝術大師的精彩作品，走入博物館彷彿穿越時空隧道，輕鬆飽覽世界各大經典地標感受獨特異國風情，還能了解袖珍藝術的起源及歷史。

【KKday公佈全台灣各縣市的人氣旅遊商品排行】

KKday以旅客近日下單作為統計依據，分享「全台各縣市人氣旅遊商品排行」。自微解封當天7月13日起算至宣布降級後的首個週末7月25日，旅客預訂出發日大多介於8月、9月間，至於部分尚未開放的展館或場所，消費者將依業者提供之預訂出發日為主。KKday發現，綜合各縣市表現，以戶外景區門票、主題樂園門票、親子住宿、農場體驗與離島登島等商品最受旅客歡迎，北部地區以基隆市的基隆嶼登島、台北市北投天玥泉會館美人湯、新北市的三峽滿月圓國家森林遊樂區各拿下最夯商品冠軍。

蘭嶼三天兩夜遊正夯。（KKday提供／黃慧雯台北傳真）

桃竹苗地區則以桃園市的東眼山國家森林遊樂區，新竹縣關西六福莊生態度假旅館住宿、新竹市煙波大飯店湖濱館結合小叮噹科學園區門票、苗栗縣通霄飛牛牧場最受歡迎。中彰投地區以台中市麗寶樂園渡假區、彰化縣百果山探索樂園、南投縣九族文化村加贈日月潭纜車票最具人氣。

南部地區各縣市的熱門商品則有雲林縣劍湖山世界主題樂園、嘉義縣阿里山國家森林遊樂區、嘉義市愛木村觀光工廠、台南市頑皮世界野生動物園、高雄市淨園農場，至於國境之南屏東縣，則由雙流國家森林遊樂區奪得頭籌。台灣民眾最愛的宜花東地區，則以宜蘭縣龜山島登島、花蓮縣遠雄海洋公園、台東縣的海邊舟舟曉晴星空露營地各據山頭。

KKday公佈全台灣各縣市的人氣旅遊商品排行。（KKday提供／黃慧雯台北傳真）

為了力挺全台飯店業夥伴，即日起KKday也攜手台北福華、台北老爺、林口亞昕福朋喜來登、台北時代寓所、台南趣陶漫旅及雲林劍湖山度假大飯店等六間飯店，針對8月父親節、七夕情人節率先推出「獨家限時優惠方案」。同時，離島旅客也開始回流，相關商品較5月中疫情前已回升2至3成，KKday也推出「早鳥優惠，自由改期」方案，即日起至9月30日下訂指定商品，皆可依旅客出發時間做彈性調整，並主打三天兩夜套裝行程，包含離島交通船票、住宿與當地交通接駁，行程最低下殺3.9折起，目前澎湖縣、金門縣與連江縣除了以當地租車行程最受旅客青睞，在地特色體驗與符合防疫規範的水上活動也頗具人氣。

兩大旅行預定平台不約而同提醒，民眾開心出遊還是得做好防疫，記得隨時戴上口罩、勤洗手和消毒、室內外都保持社交距離，才能玩得安心又開心。