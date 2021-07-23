東元綜合醫院集結醫護人力，前往大型疫苗接種站服務。（院方提供）

為提升疫苗覆蓋率，新竹縣政府在縣內設置4個大型疫苗接種站，其中位於新竹縣立體育館的接種站，由東元綜合醫院招募醫護人力進駐，即日起至8月31日止，周一至周四將連續開診，為民眾接種疫苗。

院方指出，為了增加疫苗涵蓋率，「目標一致、醫護責無旁貸。」東元綜合醫院將於服務時間的每日早上8點至12點、下午1點至5點，於體育館開設疫苗診，配合新竹縣衛生局提供的疫苗接種服務，院內、體育館均不中斷，以每日接種超過千劑疫苗為目標，使民眾能順利接種疫苗。

東元綜合醫院為了落實分流，每日安排2、3名醫師問診，並有23名工作人員引導民眾，包含報到填表、 醫師問診評估、接種疫苗等，現場也備有107個留觀座位區、緊急通道等，確保民眾安全。現場也有空調、廁所、音樂，還有志工及駐衛警協助安全及動線。

符合公費接種的民眾，務必攜帶健保卡、填妥接種意願書，依循「COVID-19公費疫苗預約平台」預約資訊前往，若是接種第二劑疫苗民眾，則務必攜帶接種紀錄卡。

東元綜合醫院為新竹縣重度急救責任醫院，自疫情以來均全力以赴、落實前線防疫，也配合各項接種服務、臨床照護、支援社區機構感染控制等，還有視訊看診、室外慢箋領藥服務、自費核酸檢測等，為民眾健康把關。