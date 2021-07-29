聯電法說會後，多家外資紛紛調高評等及目標價，甚至有喊出破百元的3位數，聯電今(29日)不負眾望，股價盤中見到55元，終場收在54.6元，有半根漲停，外資也對昨(28日)的賣超7萬張認錯，並表態大買16.5萬張，分析師表示，聯電現正處於區間盤整，如果外資能連續性買進，就有機會往前波高點62.7元挺進，挑戰新高。

聯電第2季毛利率突破3成，達31.3%，歸屬母公司淨利119.43億元，創15年以來新高，每股盈餘(EPS)0.98元，預估第3季產能將持續滿載，平均售價上揚6%，多家外資在法說會後調高評等及目標價，其中一家美系外資甚至將目標價從76.3元一口氣上調至102.8元，其他外資的目標價落在62-80元之間。

聯電今開盤即上漲4%，以53.9元開出，尾盤時一度站上55元，漲幅6.2%，終場收在54.6元，漲幅仍有5.41%，成交量43.6萬張，是台股第2大成交量，僅次於長榮。值得注意的是，昨日外資賣超第1名也是聯電，共賣超逾7萬張，不過，今日局面完全扭轉，搖身一變成為外資買超第1名，買超張數16.5萬張，占今成交量的1/3強。

對於聯電今漲勢強勁，萬通國際副總魏明裕表示，隨著法說會釋放的相關利多訊息，聯電的帶頭衝高，也帶動大型權值股往上，拉升大盤指數。目前聯電屬於區間整理盤，近期大量的高點在55.3元，2個月來都沒有突破，支撐在50.2元，是一個狹幅的平台區間，目前方向還沒確立，如果能越過55.3元的壓力，就有機會往4月27日的波段高點62.7元挺進。

魏明裕也說，由於聯電是標準的大牛股，可能要外資連續性的大買，才足以帶動這種大型股票去往上挑戰前波高點。

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