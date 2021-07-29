台灣近日疫苗施打速度超快，指揮中心27日重新開放民眾登記疫苗接種意願，並新增國產高端疫苗的選項，截至28日下午五點，共有866萬多人完成意願登記，其中仍有811萬人偏好打進口疫苗，但如今我國僅剩AZ約144.7萬劑、莫德納71.8萬劑，引人擔憂是否會打不到第二劑。

根據中央流行疫情指揮中心公布的數據，截至28日下午5點，總共有866萬多人完成疫苗意願登記，其中有150.9萬人是27日再度開放民眾登記意願後所新增的；第四輪預約接種疫苗的部分，符合預約資格者約有138萬人，目前有101萬人預約打疫苗，佔符合預約資格人數73.52%。

民眾登記疫苗意願的狀況，只想打AZ的人佔5.02%、約43.5萬人；只選莫德納的人佔39.93%、約346萬人；只選高端的人有1.06%、約9.2萬人；AZ與莫德納皆可的人則佔48.68%、約422萬人；選AZ和高端的人佔0.19%，約有1.6萬人；選擇莫德納和高端的佔0.82%，約7萬人左右；最後三種疫苗都選的人則佔4.3%，有37.2萬人左右。

從上述的數據中可見，雖然這次有新增國產疫苗的選項，但多數民眾仍偏好打國外進口的疫苗，意願登記選擇AZ、莫德納或兩者皆可的人就佔了近九成，大約有811萬人，但國內目前只剩下71.8萬劑的莫德納與144.7萬劑的AZ疫苗。感覺疫苗的進貨量好像跟不上民眾想快點打疫苗的心願。

而部分縣市也傳出疫苗數量不足，宣布停打或暫停預約的狀況，像是新北市宣布8月1日至4日暫停施打疫苗；苗栗縣自 28日中午起暫停預約登記，7月31日至8月4日暫停施打；雲林縣自 28日中午起暫停預約登記，7月31日至8月4日暫停施打；嘉義市自28日中午暫停預約；屏東縣也宣布自28日起暫停平台登記預約。

針對這樣的狀況，指揮中心指揮官陳時中昨在記者會上表示，第四輪疫苗預約的狀況較踴躍，但先前就已經配送較多的疫苗到各縣市去，但顯然現在的施打速度很快，27日到貨的58.2萬劑AZ疫苗，一周內會檢驗完畢，分送至各地。

陳時中昨也表示，目標十月底全台覆蓋率要達到六成來看，可能會遇到三大難題，分別是民眾施打疫苗的意願，接種能力和疫苗數量夠不夠。而目前看來疫苗進貨量比較會是問題，不過他們會努力掌握進貨的速度，避免接種速度變慢。