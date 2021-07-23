號稱全台最美注射站的「海洋流行音樂中心」疫苗接種站，由高雄長庚醫療團隊提供專業服務，開放施打以來吸引不少民眾造訪，打疫苗兼賞景。長庚團隊迄今已提供高屏地區6萬人次施打，呼籲民眾接獲通知，盡快配合施打，提升疫苗覆蓋率。

海洋流行音樂中心具備便利的交通動線、完善停車規劃、明確的出入口、國際級的音樂中心場地、氣勢磅礡的聲音效果、無與倫比的海景，近日吸引不少民眾登記施打。

高長為南台灣規模最大醫學中心，自疫苗注射任務開展以來，每日動員約60線疫苗施打線，在文山高中、仁美國小提供鳥松鄉的在地服務、長期負責鳳山體育館及高雄流行音樂中心兩個場地的大量施打作業、至鄰近三區八家長照機構的機構內接種、及機動調派支援學校、宮廟等中小期的場地。同時，也配合屏東縣政府衛生局安排的時程，多日進駐屏東最大的施打站屏東市體育館，更遠赴國境之南的恆春和枋寮提供長期服務。堪稱支援地區幅員最廣。

高長和鳳山醫院已動員近3000人力，服務疫苗注射逾6萬人。高長呼籲民眾踴躍接種，加速提高全民疫苗的覆蓋率。