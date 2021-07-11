【愛傳媒黃珊珊專欄】7月2日凌晨1:27幕僚通知環南市場41例陽性，市長指示休市，市場處同仁及北農專案指揮官許家禎到現場一一協助確診者20餘人轉送到安心檢疫所，其餘在家者都一一聯絡並轉送安心檢疫所。

6:59我發訊息通知王必勝執行長篩檢結果及處理狀況。

7:00我到現場，攤商7:30清空，8:00環保局及化學兵進駐清消。

8:51 處理告一階段後，我打電話給王執行長說明休市及匡列等後續處理狀況，我趕回市府向市長報告處理狀況。

9:45陳時中部長打電話給我並轉給市長，開擴音，內容是成立聯合前進指揮所，11點多開會討論，陳吉仲主委為聯絡人。電話掛完我立刻要求幕僚聯絡民政局者找適當場地開會，經回報安排萬華區公所12樓。

9:57接獲陳吉仲主委來電，告知已找好區公所場地，陳主委請我將地址傳給他，我以簡訊方式傳萬華區公所地址給陳吉仲主委。

10:09 王必勝執行長簡訊通知指揮官指示「在環南市場現場室外簡單即可」。

10:12 我回：我有找好區公所場地。

10:13 王回：指揮官堅持去環南，站著講就OK。

10:14 我回：好（同時轉知府內幕僚）。

11:20 到現場（之後就是直播的記者會）。

重點是7月2日從凌晨開始，市府同仁徹夜進駐環南市場（市場處同仁及前進指揮所指揮官），穿防護裝備進入市場一一將確診者轉送到安心檢疫所，健康服務中心同仁連夜展開41人的後續關懷及疫調工作，早上7:00我到現場時，攤販已經陸續清空攤位並安靜回家，自治會徹夜全程協助，沒有人吵鬧，每一個攤商都很無奈無助但還是配合市府所有的安排，八點準時環保局與化學兵進入清消，完全清空靜置，等到11:30中央到現場開記者會時，攤商幾乎全部都已經撤離回家，確診者與居隔者都被移置，沒有耽誤一分鐘！

相信很多人以為早上，環南市場一定很亂，市政府應該會手忙腳亂，但其實我們8:00以前都已經處理完畢，想看戲的人應該很失望！

大家只看到新聞上記者會政治人物的喧鬧，沒有看到那一整晚自治會與市府各單位同仁的辛勞，他們難道不恐懼？

每一個人都硬撐者善後，確診者就在市場裡面，除了要一個一個帶出與安排，每一位確診者都有一個家庭，還要匡列旁邊的攤位與家人居家隔離，這些事情都要在最快的時間內完成，確診者更是比誰都害怕，也需要大家的支持與關心！

沒有人給市場處與市府同仁掌聲就算了，自治會幹部與會長一夜沒睡，希望大家來幫忙不是來口水，也是很正常的事！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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