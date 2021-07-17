環南市場進行第三波大規模篩檢，找出3例陽性，被質疑傳染源沒有完全阻斷。台北市長柯文哲坦言，篩檢出確診的都是外面進來的，萬華仍有潛伏感染源，將會透過精準疫調繼續追殺。

柯文哲表示，環南市場第一波篩檢出41名確診，第二波4名確診其中1例是舊案，這次第三波篩檢3例確診，有2個都不是裡面的攤商。

柯文哲指出，目前環南市場很乾淨，所有工作人員都打過疫苗，經過3次篩檢，但是還有2例是外面傳進來的，代表萬華社區還有潛伏感染源，市府將會繼續追殺，把會造成傳播的地方撲滅。

柯文哲坦言，現在才搞懂新冠肺炎難搞，年輕人相互傳染沒症狀，但傳到老人死亡率就很高，所以去買菜的都是老人家，很危險。

柯文哲強調，現在環南市場算乾淨，篩檢出確診的都是外面進來的，代表萬華還有潛伏感染源，確定環南工作人員乾淨安全，繼續維持不要讓他變一個傳染的地方，透過精準疫調，繼續追殺，這是未來重要工作。

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