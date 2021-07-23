行政院今宣布，27日起防疫警戒降級為二級警戒，並公布7大防疫指引措施，台北市長柯文哲日前曾表示，全國應該一致才合理，不過，雙北地區仍有潛伏感染源，最終還是無法跟中央同步，北市副市長黃珊珊表示，中央昨天下午4點30舉行全國會議，有反應台北市狀況跟各縣市不同，其中，中央宣布娃娃機只要派專人清消就能開業，但北市有600家，不可能派人看管，因此，暫時不對外開放。

黃珊珊說，台北市的狀況跟新北市較相同，每天都有1至2例不明感染源，中央今宣布在室內50人以下、戶外100人以下的條件下能開放婚宴，但台北市則不開放。

黃珊珊表示，第二部分是娃娃機，中央宣布只要有派專人清消，娃娃機就可以開業，但台北市有600家業者，不可能派人看有沒有清消，台北市跟其他縣市不同，因此暫時不開放，此外，我們知道小吃業很辛苦，也了解餐飲業的衝擊，但台北市的確是人口密集，在防疫措施上需要更嚴謹。