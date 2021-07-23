自5月中本土疫情爆發至今已超過2個月的時間，執政黨與在野黨的攻防戰也持續進行，關注焦點不外乎落在疫苗、防疫政策，以及被直指是防疫破口的「3+11」至今仍不見會議紀錄，立委的犀利問政也讓這些議題不斷受到關注，《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察民進黨、國民黨、民眾黨三大黨以及無黨籍立委的聲量王是誰？

▲自5月中本土疫情爆發，林昶佐因「環南市場事件」成為全台立委網路聲量王。

「環南市場被反嗆」成聲量王！無黨籍林昶佐面臨被罷免危機

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察自本土疫情爆發以來三大黨與無黨籍立委的網路聲量，獨佔鰲頭的無黨籍萬華區立委林昶佐，因7月2日時在指揮官陳時中、台北市長柯文哲視察環南市場時，砲轟柯文哲「講廢話」、「防疫太慢」，卻被環南市場自治會長反嗆「沒在做事」當天引起超過16萬筆討論，柯文哲7月7日的「設局說」也讓該話題延燒將近一週的時間。

環南市場一事點燃萬華區市民怒火，發起「清林散昶」罷免林昶佐連署，19日將4300份第一階段連署書送至中選會，預計一個月完成第二階段所需的2萬4000份，讓林昶佐成為繼本土疫情爆發以來網路聲量最高的立委。

▲林昶佐在指揮中心與台北市政府聯合視察環南市場時，嗆柯文哲「講廢話」、「防疫太慢」。

國民黨則由豐原區立委江啟臣佔據聲量王，關注焦點聚集在疫苗動態，江啟臣在14日宣布國民黨協助4縣市購買500萬劑BNT疫苗創下近三個月個聲量高峰，20日質疑高端疫苗EUA黑箱作業，按鈴提告通過相關官員，網路上也出現「作秀」、「終於有在野黨的樣子」等兩派說法。

▲江啟臣質疑高端疫苗EUA是黑箱審查，20日赴台北地檢署按鈴提告審查委員。

綜合三大黨與無黨籍網路聲量最高的四位立委來看，其中二位范雲跟高虹安都是不分區立委，大鳴大放都沒事，能夠合理質疑執政黨的疫苗政策、防疫政策更能吸引大量討論，甚至能得到民眾支持，但是，這次疫情慘重的萬華區立委林昶佐想在「全台灣陪台北市坐牢」的風向中狠酸柯文哲，卻被市民反嗆，儘管成為疫情期間的立委聲量王，現在面臨被罷免危機。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月01日至2021年07月21日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『立法委員』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。