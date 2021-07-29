公費疫苗預約平台於27日再度重啟，新增高端疫苗的選項，29日收單後，中央流行疫情指揮中心公布，共有68.2萬人預約登記高端疫苗，約占重啟平台後累積登記人數977.4萬的7%；只勾選高端者則僅11萬人，占比僅1.18%。

在衛福部將高端疫苗列為公費接種的選擇後，蔡總統迅即在第2天表示已預約高端疫苗。以總統的身分，小英應是造冊接種對象，其實不必上1922網站預約就可施打，但她公開秀出預約畫面，應是希望揮影響力，增強高端的打氣。

此外，近日到預約平台登記莫德納第2劑的民眾發現，預約紀錄網頁上不但莫德納、AZ和高端3種疫苗一字排開，且民眾要先將AZ和高端取消後，才可以點選莫德納。在目前指揮中心並未開放混打的情況下，對第1劑打莫德納的人，系統根本就不應該出現其他2種疫苗。如此設定究竟是系統設計不良，還是硬要讓高端出場亮相？確實引人遐想。

然而，即使有蔡英文的加持或者系統的加分，但高端並沒有出現預約狂潮。民進黨有效黨員人數逾22萬人，每位黨員的家人、朋友，拉個3、5人牽手打高端，預約人數絕不只於此；更別說，蔡英文可是817萬票選出來的史上最高票總統，當時挺蔡英文的人只要有個1成決定將手臂獻給高端，至少也有超過80萬人力挺才對。目前看來，小英的號召力有限，高端的打氣不盡理想。

仔細分析，這可能跟民進黨從政黨員沒有帶頭示範有很大的關係。在民進黨政府一路為高端開綠燈的過程中，綠營政治人物個個慷慨激昂、一副非高端不打的模樣。不料，外界後來發現，民進黨的政治人物幾乎都已陸續完成接種，不是選莫德納就是選AZ，反正就是趁著高端出場前就打好打滿了。

此外，指揮中心不斷擴大疫苗接種第二類「中央及地方政府防疫人員」的對象，從今年2月的9萬人，到了7月竟增至19.7萬人，應該也有不少綠官挾帶親戚30、朋友50，早已悄悄打了國外疫苗。

更有甚者，衛福部食藥署竟爆出疫苗接種率高達169%的不合理現象，讓許多民眾不解也不滿，食藥署負責審核本土疫苗，理當身先士卒；尤其高端傳出在擴充產能時因數據偏差，導致82%疫苗遭食藥署退貨，食藥署長吳秀梅還說「退貨不代表不合格，搞不好是更好的產品！」既然如此信心滿滿，怎麼整個食藥署都打好了國外疫苗，不等高端問世呢？

更等而下之的就是如公開表示會選擇本土疫苗的桃園市長鄭文燦，以及與民進黨正國會立委一起公開呼籲「國人應支持國產疫苗」的立委余天等人，最後都投入了國外疫苗的懷抱；甚至如台北市長柯文哲欲言又止暗示，民進黨的民代、黨政要員早有人去美國打了2劑疫苗。所謂支持國產疫苗云云，根本就只是一場戲。如此口是心非，民眾看在眼裡作何感想？

那些只要高端疫苗的民眾，日後會不會覺得被力挺國產疫苗的綠色謊言給耍了？

（作者為作家）