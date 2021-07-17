台北車站K區誠品地下街4店5人染疫，台北市副市長黃珊珊表示，這應該是職場上的群聚。對此，精神科醫師沈政男昨發文表示，台北地下街K區的群聚，最有可能是在「公廁」被感染的，未來如果成功解封，大家會特別注意用餐保持距離，但不少人可能進廁所以後就鬆懈，所以應要特別注意這個部分。

沈政男昨天在臉書發文表示，現在的新增個案主要仍在雙北，多數其實都是篩檢而來的，像是陪病前的篩檢就有好幾例，也有些是從雙北的社區篩檢撈出來的。不過，台北市的報告只有選擇性疫調公布，並沒有辦法看出新增案例到底是怎麼被感染的。

沈政男指出，台北地下街K區累計5人確診，最有可能是在「公廁」被感染的，除此之外，真想不到其他可能性了，但這是個重要的經驗，如果未來解封，大家必須注意公廁傳染的可能性，尤其是餐廳的部分，很多人以為吃飯保持距離就可以，但跑到廁所裡面就鬆懈了。

台北車站K區誠品地下街爆群聚，目前累計5人染疫，櫃位包含3C用品店員、手搖飲店、超商和速食店。台北市副市長黃珊珊昨在記者會上表示，是職場上的群聚，人員關係有交錯，而店家開業前會再次消毒，K區所有同仁都在篩檢，篩檢陰性會先打疫苗。

黃珊珊昨日表示，新增兩名確診店員都是女性，所以女性廁所和這區塊共用的場域都已封閉，但能否排除廁所的傳染性，還要跟專家討論。