台北市今日公布確診個案足跡，曾去過內湖家樂福。（北市府提供）

台北市今日公布確診個案足跡，曾為義式餐廳員工，離職後去找前同事聊天。（北市府提供）

北市府透過電信足跡發現，案15424曾去過全聯內湖康樂店。（北市府提供）

台北市今日公布2名個案足跡，分別案15459與案15471，感染源皆不明，曾去過大安區義式餐廳與內湖家樂福。北市副市長黃珊珊今日坦言，個案Ct值偏低，僅有13、16.8，因此若在同時段進出該店家的民眾，應注意自身健康。

黃珊珊表示，案15449曾於10日下午1時30分到6時30分，到大安區復興南路一段的義式餐廳找前同事聊天，他應該已離開這家餐廳，但個案Ct值只有13，我們覺得比較擔心，若民眾曾在同時段去過，要多注意。

此外，曾於內湖大賣場出沒的案15471，14日下午6時到6時39分於家樂福內湖店出沒，這案昨就通報業者進行清消，個案Ct值也僅有16.8，又在大賣場停留40分鐘，市府必須調閱所有資料後，才能確定他的進出時間。

由於市府近期疫調時納入電信足跡，昨日公布的案15424，發現他10日上午8時31分到51分，曾去過全聯內湖康樂店，請市民朋友如果有經過，要注意自身健康，因為這幾位個案Ct值比較低。