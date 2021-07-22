北市府公布今日確診個案分佈，其中以萬華區6個最多。（北市府提供）

未來只要是新被匡列的居家隔離者，若無特殊理由，一律要送去居家隔離旅館。（北市府提供）

昨日7家醫院篩檢千餘人，但沒撈到任何社區黑數。（北市府提供）

台北市今日新增11例本土病例，單日個案重回兩位數，台北市長柯文哲指出，其中有8例為居家隔離陽性者，因衛生單位的匡列快，加上隔離期間多次篩檢，才能撈出這些確診個案。另外，為避免家戶感染再發生，未來被匡列隔離者都要送去「居家隔離旅館」，明起強制上線。

柯文哲表示，今日新增的11例，共分佈在5個行政區，其中多數為居家隔離陽性，代表市府動作夠快，確診者才沒外出感染別人。昨日7家醫院共篩檢1640例，但陽姓僅新增0人，目前看來確診者接觸者在居隔期間被抓出來的多，在社區比較少，要進一步消減要有更好的方法。

柯解釋，北市旅館分4種，除一般旅館外，還有入境後須隔離14天的防疫旅館，再來是專收居家隔離者的旅館，另外則是確診者住的防疫專責旅館，各種旅館都會依危險程度規範運作SOP。據統計，被北市判定要居隔、後來確診的案例接近10％，國外回台的確診率較難確定，但國外存有印度變種病毒，北市在入境檢疫期間也撈了不少確診者。

有鑒於北市居隔陽性者佔10％，加上過去居隔者在家隔離，結果全家都被感染，在個案已逐步降低的情況下，柯宣布從明天開始，被匡列隔離者都要送去居家隔離旅館，旅館都準備好了，要留在家必須要有特殊理由，不然1人感染恐變成居家感染，案例數永遠降不下去。

柯說，目前居家隔離數還是高，昨天看還有700多個，但法不溯及既往，已經在居家隔離的不算，但新判定要隔離的，都要去住居家隔離旅館。且因為確診者分佈於各行政區，其中以萬華區6個最多，要清掉也不是那麼容易，但會繼續努力。