幼兒園、課照中心教育人員全面完成疫苗施打，整體施打率達95.88％，且教職員工已全面施打疫苗達兩週，發揮有效的保護力，新北市政府今宣布27日起恢復收托服務，新北市教育局表示，幼兒專用車由19人降載至10人，家長接送不入園，並落實生病不上課，對於未依規定辦理的園所請拒絕前往。

教育局強調，復課前應落實各項基本防疫作為，包括事先調查教職員工生健康狀況、環境清潔消毒及盤點園（中心）內防疫用品，並加強要求防疫三大管制措施。首先，須實施人員健康管理，要求未施打疫苗者於復課前3天內應進行快篩或PCR陰性證明，復課後每3至7日定期快篩並公布結果，進園（中心）人員善用社交距離APP及簡訊實聯制。

另加強各項防疫措施，無窗、無法保持通風的室內空間不開放，教室則採固定座位並以教室範圍拉大最遠座位間距、用餐全面設置隔板，並宣導教職員工生建立自我防護泡泡，包含保持社交距離、隨身自備酒精，勤洗手並佩戴口罩。此外，落實個案應變機制，遇確診者足跡，應停課3天，如有確診個案則必須停課14天，且須全體教職員工生快篩陰性才能復課。

教育局長張明文表示，考量幼兒園幼童年齡尚小，且在學習場域停留時間長，具有高度傳播風險，因此嚴格訂定復課相關規範，包括幼兒園要求接送不入園，幼童專用車則由19人降載至10人，確保幼生健康平安。