歐股周三收漲。英國巴克萊銀行和法國開雲(Kering)集團令人鼓舞的財報表現，協助投資人拋去對中國監管機關打壓的擔憂；中國的整頓行動讓市場在本周緊張起來。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲3.05點或0.66%，為461.70點，結束連兩日的下挫。

歐股周三表現超越美股標普500。而在周三稍晚美聯準會也公布了最新政策決議。

巴克萊大漲2%。該行今年上半獲利超預期，並宣布恢復股東派息。在提供優於預期的季度獲利表現之後，德意志銀行小漲。

法國IT諮詢顧問公司凱捷(Capgemini)大漲3.8%；凱捷上調了公司全年展望。

開雲上漲3.6%。該法國奢侈品集團第二季銷售幾乎翻倍，旗下主力品牌Gucci大幅加速成長。

Refinitiv IBES最新預測，泛歐Stoxx 600上市公司公布的第二季財報，預計獲利將成長120.8%；而上周的預測為115.2%。

威茲航空(WizzAir)大漲8%。該廉航公司預測，七月和八月的載客量將來到疫情爆發前水準的90%和100%。

其他航空公司，包括易捷和英國航空所屬的IAG也上漲。英國決定，對於歐盟和美國已接種雙疫苗的遊客，將免除檢疫。

藝珂(Adecco)暴跌7.9%。該公司同意以20億歐元(約24億美元)收購法國科技公司AKKA技術，為該瑞士人事顧問公司25年來最大的一筆收購案。

義大利電信小幅上漲0.3%。該公司希望為其雲端和海底電纜業務尋求新的投資人。