昨日篩了1700人，但都沒出現任何一例陽性。（北市府提供）

北市確診僅＋1「不用太興奮」 柯文哲：最後一哩路最困難

台北市今日僅新增1例本土個案，台北市長柯文哲表示，不必太興奮、太放鬆，因為確診個案從檢測陽性開始，到上傳資料、判讀、再到中央公布，期間需要3到4天的時間，且根據國際「清零」標準，要連續28日零確診才算，「行百里半九十，最後一哩路最困難」。

柯文哲表示，今日新增的個案為居家隔離者，期間出現症狀才被攔下來，不屬於不明感染源，雖然北市疫情在趨緩，本周目前累計34例確診個案，大概北市會開始回復每周降一半的數量，但最重要還是打疫苗。

統計北市昨日7大醫院篩檢數，柯說，昨日篩了1413個，陽性率為0，萬大前進指揮所也篩了350個，依然沒有陽性，因此現在每抓到1例都很難。萬大指揮所下午1時已全部結束、撤退，北農、環南戰役接近尾聲，雖有零星社區感染，會用精準疫調努力解決掉。

柯強調，雖然北市確診數少，但因擴大匡列，因此居家隔離人數沒有變少，疫調人員依舊很辛苦，所以不要再抹黑醫療人員沒做疫調，「不要為了打柯文哲打到亂掉。」