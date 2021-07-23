為避免家戶感染再發生，台北市被匡列隔離者都要送去「居家隔離旅館」，23日起強制上線，外界擔心隔離者若不願意到旅館去，市府是否會開罰，台北市長柯文哲說，以前只有防疫旅館和防疫專責旅館，現在有「居家隔離」防疫旅館，而被判定需要居家隔離者，除非一人一戶，全家只有1個人，否則就要去住防疫旅館，目前不會採強制手段，相信台北市民的素質。

有議員質疑柯文哲17日就喊出要啟動「居家隔離」防疫旅館，直到23日才正式啟動流程太慢，柯文哲說，因為要招募醫護人員，還有更重要的是要「找錢」，還要跟業者協商，因政策是鼓勵民眾入住，所以不會讓民眾出錢，需要編預算。

柯文哲說，居家隔離旅館今正式上線，一開始不會用強制手段，我相信台北市民的素質，被判定需要居家隔離，除非一人一戶，全家只有你一個，否則就要住進防疫旅館。

柯文哲表示，之前案例中有居家隔離全家住在一起，結果全部感染，柯舉例，有一家人父母被居家隔離，小孩子僅3歲，父母滿17天解隔離，換孩子被感染，家戶感染是很大的問題，除非一人一戶，確保不會傳染給別人，否則去住居家隔離的旅館。

至於被問到不溯既往，現在隔離的人是否依然可能有家戶感染問題，柯文哲說，從今天開始制度建立，拜託你去住居家隔離旅館，舊的案例不強迫，剩下幾天再去住也很麻煩，而新的個案都要，舊的是方便就好。