新竹縣17日無新增確診案例，累計維持109例，康復出院72人，住院治療27人，死亡10人。中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第二輪預約成功者，昨天起在縣內62個站點施打，接種率90.94％，縣長楊文科宣布第7類教育人員，22日在四大接種站開打。

新竹縣第7類教育人員包括國小、實驗教育機構、外僑學校和幼兒園教職員，中央核定名冊共有4193人，衛生局已規畫22日在竹北體育館、竹東客家戲曲公園、湖口王爺壟運動公園和新埔國中等4座大型接種站施打。

楊文科提醒民眾，提前報到並無法提前接種，請民眾依預約時間抵達，並配合工作人員引導，中央「COVID-19 公費疫苗預約平台」第三輪意願登記，延長至19日中午12時截止，請18歲以上民眾把握時間登記，民眾收到預約平台發送的簡訊通知，才能進行預約登記。

衛生局統計截至17日下午，新竹縣已有23萬8462人完成意願登記，其中勾選AZ疫苗的有7691人，勾選莫德納疫苗12萬2256人，AZ及莫德納兩者都勾選的有10萬8515人。