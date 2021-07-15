去年3月住在大陸的邱姓台灣男子向高雄鄭姓醫療器材商訂購278支額溫槍，要送給大陸紅十字會抗疫，但因延期交貨被退，鄭男竟在LINE群組降價轉賣得利7、8萬元，因沒有醫療器材許可證遭法辦，高雄地檢署依違反《藥事法》將他起訴。

鄭男在高雄開設販售列印器材公司，去年初受住在大陸、「台灣石獅市同鄉會」會長邱男委託，向某家科技公司訂購278支額溫槍，要捐給大陸福建省「石獅市紅十字會」，但因延期交貨，去年3月底整批額溫槍被退回到同鄉會。

鄭男到同鄉會取回這批額溫槍，去年4月竟私下運回台灣，再利用LINE群組販售，一開始每支定價2700元乏人問津，陸續降價至1500元才勉強售出60幾支，獲利7、8萬元。警方網路巡邏查獲鄭男疑似販售不法醫療器材，用釣魚的方式，先花2500元購得一把額溫槍，確認沒有醫療器材許可字號後，今年5月持搜索票前往鄭男住家搜查，查扣這批非法額溫槍。

偵訊時，鄭男坦承在多個LINE群組上販售原本要捐贈的額溫槍，科技公司蔡姓經理則供稱確實有與鄭男簽約、向大陸廠商訂購額溫槍，石獅市紅十字會有人簽收，但不知為何這批額溫槍會來台灣。台灣石獅市同鄉會許姓秘書則稱，會長確實匯款130萬元訂購額溫槍，但因延期交貨，後來改向其他單位採購，鄭男還拜託石獅市紅十字會收下後轉送到台灣石獅市同鄉會，最後由鄭男領走。

檢方認為，額溫槍屬於醫療器材分類中的臨床電子體溫計，依《藥事法》規定須向衛福部食藥署申請查驗登記並繳納費用，取得許可證後才能輸入台灣，偵結後依法將鄭男提起公訴。