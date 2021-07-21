歐美解封後經濟重啟，八貫（1342）戶外需求訂單升溫。在美國多個大型機場陸續創單日最高乘客人數下，兩大客機製造商波音與空中巴士都已提出加速增產交機的規劃，航空業者採購回溫，並重啟遞延的航太應用產品訂單，除原有救生衣、救生筏產品外，新產品救生梯用特殊TPU機能布料亦在訂單採購之列；預期下半年營運可望出現明顯的V型彈升。

此外，南寶(4766)受惠終端鞋廠需求強勁、鞋用膠出貨動能強，且衛材用膠表現亦佳，首季EPS2.49元，上半年營收創同期新高。南寶認為，後續將成本陸續與客戶協調反應，第三、第四季可望再往上，全年仍可賺一個股本以上。

南寶表示，近期越南疫情嚴峻，當地工廠限制開工條件，越南營運雖不受影響，但下游客戶開工受限之下，拉貨動能有放緩，恐壓抑第三季大旺季力道。惟終端需求仍強勁，訂單出貨只是遞延而非消失，下半年營運仍有望逐季拉升。

由於越南停工狀況嚴峻，南寶認為，成衣、鞋類品牌廠商今年底的聖誕節、復活節等節慶，恐沒貨可賣，需求遞延下，看好成衣、製鞋熱絡的需求可延續至明年。

富林-KY(1341)主生產乳(膠)皮、柔軟皮、膠布及環保PU(聚氨酯)、TPU(熱塑性聚氨酯)等人造皮革，終端客戶為COACH及Michael Kors等；第一季獲利年增55％，EPS2.18元。在訂單能見度已至第三季，新增品牌客戶效益浮現，法人預估全年獲利將超越去年水準。