高雄一對夫妻檔疑似積欠千萬元債務，15日晚間在鼓山區裕誠路住處門口遭6名惡煞強行討債，當街大喊救命仍雙雙被擄走。警方根據沿途監視器畫面追緝，2小時內火速趕抵梓官區救出肉票並逮獲張男一干人等，訊後依妨害自由、恐嚇、傷害等罪，移送高雄地檢署偵辦。

15日晚間6點，一對夫妻正準備開車出門，在路邊埋伏的討債集團立刻一擁而上，索討千萬元投資債務。夫妻檔見情勢不對、立刻大喊「救命！」，隨後立即遭張男等人押上車、向北急駛而去。

鼓山分局接獲民眾報案立刻趕抵現場蒐證，同時與市刑大偵三隊組成專案小組以車追人。專案小組比對沿路監視器畫面發現，2部涉案車輛由鼓山一路往北開到梓官區，專案小組立刻前往逮人。

員警先在梓官區中正路上發現其中一部涉案車輛，逮捕外出購物的2名小弟，再前往同夥集結的一處宮廟，查獲另4名討債成員及驚恐的男方，男方在抵抗過程中疑似遭討債集團強關車門致手部受傷，但幸無大礙。女方則因未參與投資，稍早已提前被釋放在楠梓區的一家超商。

警方調查，夫妻檔被控積欠千餘萬元投資款項，張男受託催討債務，昨天傍晚與5名同夥分乘2輛汽車，到夫妻檔住處門外埋伏等候。張男供稱，夫妻檔積欠大筆款項又避不見面，他只是受託討債。

警方痛批，擄人討債的方式已對被害人及家屬內心造成莫大恐懼，訊後將張男等6人依妨害自由、恐嚇及傷害罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並通知債務委託人到案說明。