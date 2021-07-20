因疫情宅在家，導致住通霄鎮張姓婦人日前細故與兒子爭執，竟負氣跑到通霄鎮白沙屯海邊沙灘上意圖尋短，通霄警分局白沙派出所員警，獲報趕赴現場，與海巡人員合力將全身溼透且有失溫現象的張婦緊急送醫，幸無大礙，經檢查診治後，由家人護送返家，結束一場海邊驚魂記。

警方表示，近期因疫情關係，大家都宅在家，讓大家心裏產生高度緊繃感，親子、夫妻間衝突也容易發生。據張婦家人向警方表示，近期因疫情關係，家人大部份時間都在家，可能因而造成她心情鬱悶。18日晚餐時，張婦因細故與兒子一言不合，發生嚴重爭執，竟憤而負氣走出家門，表示要尋短，家人原以為她只是說說氣話，但半小時過後，仍未發現張婦返回住處，家人感到事態嚴重，立即報案。

警方獲報後，立即發動民力及通知海巡署白沙屯安檢所人員出動合力搜尋，所幸張婦被路過該處海邊民眾發現報案，經警方與海巡人員合力救護送醫，成功解救張婦寶貴生命，張婦於情緒平穩後向警方表示，對自已一時糊塗的行為，差點鑄下大錯，深感抱歉！非常感激警方及時救援，挽救她一命。

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