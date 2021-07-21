桃園市觀音區一名40歲的劉姓男子，20日晚間開車返家途中，因後車牌燈不亮被員警發現上前提醒，在對談過程中，警方見劉男神情慌張且有濃濃酒味，查詢其身分後發現劉男的駕照已因酒駕遭吊銷，警方隨即對他實施酒測，酒測值達0.37，當場依公共危險罪將劉男帶回偵辦。

大園分局新坡派出所副所長吳而立、警員廖僩文，20日晚間在新生路與廣大路口執行安道防故勤務時，發現一輛自小客車後車牌燈不亮，隨即上前攔查提醒，而駕駛人劉姓男子面對員警時神情慌張，且身上還散發著濃濃的酒味，警方察覺有異查詢其身分，赫然發現劉男因為去年兩度被查獲酒駕，駕照早已被吊銷。

劉男在員警的盤查詢問下，坦承自己下班後跟同事喝了一點酒，因為貪圖方便才自行開車回家，卻沒想到會因為後車牌燈不亮遭到攔查，自己也感到相當懊悔。而劉男酒測值達0.37，已觸犯公共危險罪，警詢後將他移送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，近期轄內發生的車禍，大多與酒後駕車、未依號誌行駛及未注意車前狀況有關，警方於本月初已啟動路安專案勤務，針對易發生車禍之道路口規劃警力駐守，希望藉此降低車禍發生，同時也呼籲用路人，確實遵守交通規則、切勿酒駕，以免發生意外。

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