竹聯幫明仁會涉嫌於今年初押人到北市萬華水門外逼簽本票，警方獲報8人逮捕到案，但蔡姓、鄭姓成員竟在警局拘留室內嘻笑，還用硬幣在牆上刻下「明仁」字樣，還幫同夥簽上大名，涉嫌毀損警局牆壁，台北地檢署起訴蔡、鄭2人。

檢警調查，楊姓男子介紹友人當詐騙集團車手，結果楊男友人被車手團懷疑黑吃黑，車手團找竹聯幫明仁會成員約楊男1月22日深夜見面，把楊男載到萬華水門外的棒球場，逼楊男幫朋友簽下3張40萬元的本票，要楊男打電話找人籌錢。

警方獲報，隔天凌晨逮到許姓男子為首的8名嫌犯，查扣棒球棒、本票，沒想到這些具有竹聯幫明仁會背景的人中，19歲蔡男和23歲鄭男因等候警訊時無聊，竟用硬幣在牆上刻字，有人刻下自己的幫派「明仁」字樣，另人則是幫同夥刻下名字。

檢方調查時，因部分被告否認到過水門外討債現場、以及被害人聲稱沒有遭到恐嚇、限制行動自由，檢方依罪嫌不足等理由，將8人不起訴，僅有大膽在警局刻牆留字的蔡男和鄭男，被依毀損罪提起公訴，聲請法院簡易判決處刑。