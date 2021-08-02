今（2021）年5月初，台中方姓美髮師連2日酒駕，5日凌晨還撞死知名媒體人黃暐瀚的老母，肇事後他第一時間跑去超商買酒，企圖湮滅酒駕事實，最終遭羈押禁見。不過方姓美髮師羈押2個月後提出撤銷羈押聲請，直指自己深感悔悟，每天抄寫心經迴向被害人及其家屬，打悲情牌力求交保，但目前被法官駁回。

回顧事件，5月4日凌晨，方姓美髮師因酒駕闖紅燈遭到警方攔查，結果因酒測值超標被帶回警局製作筆錄，同日上午11時許離開警局，同日晚間10時許，他竟然又跟朋友到KTV歡唱，席間豪飲43杯威士忌，接著5日凌晨3時許，堅持開黑色賓士車離開，到了東興路一段與樹義一巷路口，因為車速過快，撞上正在過馬路的黃暐瀚老母，可方男肇事後並未立即報警，反而到附近超商買酒，理由是太過緊張，需喝酒壓壓驚，直到喝完1罐啤酒才報警，疑似想逃避酒駕之刑責，警方到場後，他依規定等15分鐘進行酒測，最終驗出酒精值0.4mg/L。

由於賓士車撞擊力道過大，被害的黃暐瀚母親被拖行超過50公尺，且頭部重創、身體多處骨折當場無生命跡象，送醫急救仍回天乏術。肇事者方男被帶回派出所，向警方表示要請律師，等律師到場後才願意接受偵訊，遇到媒體追問時，他否認肇事前有喝酒，最終經審查後遭羈押禁見。

然而，方兆杰在羈押2個月後，提出撤銷羈押聲請，表示自己已深刻反省，對於自己先前輕率、不理性的行為後悔不已，每每想到自己對被害人家屬及社會所造成的損害及負面教材，都相當懊悔，尤其目前無法親自向被害者家屬再次致歉，僅能靠重病的父親代自己向被害者及社會大眾致歉，「真的覺得自己非常不孝」。

不僅如此，方兆杰還提到，自己現在每日抄寫心經迴向給被害者及其家屬，雖然為時已晚，也自知難以彌補，但仍願窮盡各種方式親力與盡力彌補，修復其對被害人家屬造成無法彌補的傷害。同時他也強調，願意窮盡自己的心力，於未來致力公益，並舉辦義剪與捐款，為社會盡一點微薄之力，警示世人切勿重蹈他的覆辙。

另外方兆杰還強調，原處分認為他有湮滅證據的行為和逃亡之虞，所以才將他羈押禁見，但他確實是因為發生嚴重車禍精神緊張，無法思考才會在肇事後飲酒，並非要滅證，且羈押是限制人身自由的最嚴重手段。他認為若以交保、限制住居的替代手段，也能有強制力，無羈押必要，因此請求法官讓他交保，他願意定期前往派出所報到。

不過法官認為，原處分並無違誤，也沒有違反比例原則，且方兆杰過去也坦承所有犯行，都有起訴書可以作證，足以認定他犯罪嫌疑重大，且他肇事後的行為也足以認定他有逃亡之虞，若沒有羈押禁見恐會讓後續的審判難以進行，而這是具保、責付或限制住居難以取代的方式，最終駁回他的聲請。

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