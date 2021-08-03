雙北市今首日開放內用，許多餐廳出現不少內用的人，餐飲業者也緊守防疫規定迎接消費者，包括落實實聯制、梅花座、隔板，內用人數也在控制範圍內，而終於可以在店內飲食，不少民眾直呼很開心。對此，資深媒體人黃暐瀚也PO出一張內用照片，並直呼「左右空盪盪，五味雜陳，有點感動」。

黃暐瀚臉書。

雙北開放內用首日，連鎖速食餐廳麥當勞也緊守防疫規則，一進門就要量體溫、實名制，點完餐後，上二樓內用也有帶位的服務人員詢問幾位，並落實梅花座和隔板。不過，也有不少業者擔心疫情，想觀察一段時間，仍不開放內用，僅限外帶。

新北市今日起開放餐廳內用及國民運動中心，市長侯友宜強調，只要出現Delta變種病毒以及7天內確診平均數往上衝，就會立刻停止開放措施。侯友宜也指出，稍早有特別實地去勘查，目前約半數餐廳開放，半數還在觀望中。至於勘查結果，有少部分店家桌距沒有1.5公尺，立即反應店家也都馬上配合改善，目前採勸導方式，暫不開罰，但如果一犯再犯，新北市將嚴格執法管理。

黃暐瀚今(3日)在臉書貼文表示，兩個多月沒在餐廳坐下來「內用」了，「左右空盪盪，五味雜陳，有點感動」。網友則留言表示，「終於可以內用了，希望疫情能趨緩下來」。