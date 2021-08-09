國民黨前主席朱立倫今天接受媒體人黃光芹專訪，再被追問2024選舉的問題，朱立倫強調若擔任主席會推出最強候選人，並不包括他自己，他一定「無私無我」，他直指，國民黨最大問題就是大家都想搶某個位子，忘了團隊贏，大家才能贏，才能表現，因此他自詡任黨主席應作一個「總教練」，推出最強選手。

朱立倫認為，將來黨主席應該被重新定義，不能再是「明星」，而應該是「總教練」的角色，因此他若當選黨主席，首要任務就是把黨這個「球隊」變強，馬上要面臨的2022九合一選戰，若2022沒選好，他就下台了，不必再談2024。

他肯定藍營縣市長執政，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都被民意肯定，2024都可以是強力候選人，此外，中廣董事長趙少康也相當有戰鬥力，前高雄市長韓國瑜雖在沉潛，爆發力還是很強，他若作為黨主席，不能排除任何強棒，甚至也不知道這幾年內會不會有更強的，或是還沒加入國民黨的強棒，他不能預設立場，但一定無私無我推出最強候選人。

對於韓國瑜是否會參選黨主席？朱立倫說他已經私下去見過韓，韓也給他很多想法，就他了解韓目前就是沉潛做公益，目前看起來他做的事也都沒政治性。黃光芹認為「亡藍必柯」，也有其他媒體人看好台北市長柯文哲將來選情，朱立倫則說，「我當黨主席就絕對不可能。」

朱立倫今天提出成立黨內民調中心的主張，媒體詢問過去國民黨也有辦類似的，但資金不足遇到瓶頸。朱立倫說，如果每件事情都只在意錢從哪裡來，那就什麼事都做不成，就像國民黨要開駐美代表處，也有人說錢哪裡來，結果就做不成，只要有目標，下定決心，相信有希望國民黨更強的支持者，國民黨會獲得支持的。

此外，對於黨務搬上Line還有青年培訓等政見，媒體質疑本來國民黨都有在做。對此，朱立倫則回應，如果都很滿意，那他就不需要提出來了，就不會有這麼多黨員反映這些問題，過去有做，他上任後，民調要收回來自己做，要把網路的組織化也要建構完成，青年幹部儲備計劃要做更好。