國民黨主席選舉即將到來，前立委蔡正元表示，主席選舉開始有人談兩岸問題，好像兩岸問題是重中之重，但他表示，國民黨又不是執政黨，拿不到執政權講啥都沒用，「國民黨主席在兩岸問題應該更沉穩內斂，不要輕易說什麼。」

蔡正元表示，國民黨主席必須負起兩岸全責，這種觀點太不現實了，「國民黨當務之急，絕非兩岸問題的主張或論述，有人擔心兩岸兵凶戰危，國民黨必須在這個問題有所主張，問題是國民黨又不是執政黨，惹出兵凶戰危也是民進黨，國民黨拿不到執政權講啥都沒用。」

蔡正元認為，民進黨仇中、反中，「廢棄九二共識，中國大陸也沒有計較，不但沒有像樣的反制措施，反而大舉惠台，更大量的順差進口台灣貨，幫民進黨撐起統治下的經濟成長，就已經讓國民黨豬八戒照鏡子，裡外不是人。」

蔡正元表示，國民黨不要窮緊張，「中國大陸讓台獨政權過爽日子都無所謂，國民黨幹嘛膽顫心驚，就把這些事擱一擱，專心做自己的事吧，做好其他更重要的事。」