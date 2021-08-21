國民黨主席江啟臣。（資料照/吳敏菁攝）

國民黨主席選舉4強競爭，其中黨主席候選人、孫文學校總校長張亞中委由國民黨前副祕書長張雅屏，提出檢舉案，要求對手、現任主席江啟臣即刻缷去黨主席職位，再掀江啟臣任期爭議。張今(21日)在臉書指出，依黨章江應「缷職」，而非「辭職」，自19日起江啟臣在黨內的合法職稱應是「前主席」，而非「現任主席」。

張亞中說明，自從黨主席直選以來，本黨所有黨主席從來沒有自動延長任期的案例，黨主席任期年限是剛性規定，依照黨章，唯一能解釋和修改黨章的，就是黨代表大會或中央委員會，不是中常會，更不是主席所任命的考紀會，江啟臣若能再當選，競選期間以「前黨主席」或「現任黨主席請假參選」的身分參選，沒有實質差別。

但若江啟臣堅持「請假參選」，張亞中說，不僅已違法擴權，更有利用「現任黨主席身分」得利之嫌，這種「瓜田李下」的行為，對強調「正派承擔」的江啟臣而言，實非「正派」的形象。

對於江啟臣回應是「不懂黨務」，張亞中說，江前主席，您錯了，我不是質疑，也不是不懂黨務，更不是要求您辭職，而是明確地說，您已經違反了黨章，又刻意曲解了黨章，而犯下了違法擴權的錯誤，您應為的是「卸職」，而非「辭職」，您的行為已造成瓜田李下、選舉不公的影響，這已經屬於參選人應有的道德層面了。

最後，張亞中呼籲，請「江前主席」再三思！懸崖勒馬，猶未晚矣；知錯能改，善莫大焉。