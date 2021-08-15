傳黨內立委勸退？ 江啟臣：沒聽說 連民間友人都正面鼓勵。

國民黨主席選舉白熱化，傳出國民黨內有立委勸退江啟臣不要參選連任。江啟臣15日面對媒體追問時表示，這邊是沒有聽說，到目前為止，很多的黨內的朋友，甚至是民間友人，大家都是正面鼓勵加油、打氣，國民黨需要良性競爭，大家用平常心來看待民主程序，落實黨內民主。

今天這場宴請黨代表餐會，出席踴躍，有紅派與其他派系挺身力挺，是否尋求派系合作？江啟臣說，任何選舉與進行，都是尋求各方與每一名黨員的支持。

對與其他三名已領表競爭者相比，自己信心如何？江強調，「我是現任者，爭取連任，更在乎下一個階段如何延續改革工作」，讓黨得到更多民眾認同和支持，是他參選連任目標。

最近大陸方面動作頻頻，似乎有「拱朱打江」的意味，對此，江啟臣不以為然的說，「可能過度解讀吧」，他沒有特別注意到，是平常心來看待。

江啟臣強調，黨內選舉期待是良性競爭，大家在過程中闡述理念、想法，我們目標應該都是一致，希望國民黨更好，只有國民黨更好，台灣才能夠更好；至於其他人主張、想法，「我尊重大家」。

日前有臉書粉絲團質疑江陣營攻擊朱立倫？江啟臣笑回，這也太會聯想了，網路上的東西非常多，網路言論交鋒攻擊幾乎每天都有，他從事黨務工作以來，國民黨也好，黨主席也好，網路都會有人質疑，都會有人攻擊，台灣是言論自由社會，作為政治人物、公眾人物，有什麼疑問，他就直接回答，直接面對。

但對網路上攻擊，江直言，台灣雖然尊重言論自由，但是言論自由並不是可以到肆意人身攻擊，還是有相關法律規範，呼籲大家能夠遵守相關規範，尊重彼此的言論自由。

江計畫十月將要去美國訪問，過程可能錯過立委陳柏惟罷免案與全代會，他表示，訪美行程涉及防疫問題，現在一切都在規劃當中，希望能往順利成行方向來努力，至於全代會時間會做考量和調配，在政黨外交上相互搭配，這時間安排會再來做妥善的規畫。