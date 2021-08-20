回鍋參選國民黨主席的前主席朱立倫今說，總教練若兼任投手或打擊手，不適合，會分心，也不一定很公平，暗指拋出2022義不容辭、爭取連任的現任主席江啟臣不該御駕親征，對此，江啟臣接受廣播專訪反問，「所以2024由黨主席親征嗎？」

江啟臣認為，每個戰場都有不同戰場環境，今天作為球員、教練，要觀察環境變化，戰術戰略要能靈活運用與調度，才有可能贏，且對手是活的，如同孫子兵法「知己知彼、百戰百勝」，黨主席也是團隊的一員，若團隊有需要，大家覺得對團隊最有利，獲勝利最高，黨主席須隨時做好準備。

江啟臣說，雖然現在沒有黨主席參選縣市長前例，但未來戰場不一定會和現在一樣，腦袋要有新思維，因應各種變化，若黨有需要，他義不容辭，也就是若團隊有需要，不管在哪個位置都要準備好，否則若大家都為自己著想，這個團隊如何打贏。

黨內有人點名江啟臣明年親自征戰桃園、高雄，江說，他不能先入為主，這涉及整體考量與布局，放眼2022，國民黨要贏得15個以上的縣市版圖。