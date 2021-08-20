國民黨主席候選人江啟臣20日廣播上接受訪問。（羅永銘攝）

尋求連任的國民黨主席江啟臣下午接受「新聞有琴調」節目專訪，談到統獨問題時，他說，目前台灣民意以維持現狀居多，國民黨若要重返執政，要思考是否要符合多數民意主張，兩岸交流勢必觸及兩岸未來如何解決，因此他發起「兩岸和平交流委員會」，盼藉此凝聚台灣內部共識，而九二共識就是兩岸對話的基礎。

拋出「憲法九二重建民眾信賴」的江啟臣剖析，過往國民黨在地方選舉選得不錯，但總統大選就被民進黨貼上親中賣台、親美反美等二分法標籤，不得不承認民進黨強打「信賴」某種程度有奏效。

江啟臣說，去年上任後召集改革委員會，經和基層溝通，彼此最大共識，就是有必要把九二共識重新說清楚，跟外界說明九二共識的原意，九二共識是建立在中華民國憲法之上。

江啟臣認為，九二共識不是兩岸的全部，卻是開啟對話交流的基礎，無論哪個政黨執政都要面臨一中問題，國民黨就是以九二共識、一中各表來處理，解決兩岸人民交流產生的問題，維護台海和平與安全。

談到統獨議題，江啟臣指出，台灣民意仍以維持現狀居多，國民黨作為要重返執政的政黨，要思考是否要符合多數民意主張；對於兩岸未來，目前台灣人民沒有具體的共識方案，因此他提出建立「兩岸和平交流委員會」，匯集凝聚台灣內部共識，以因應兩岸未來對話。

至於藍白合作，江啟臣說，目前國民黨要朝壯大前進，也唯有如此，才有可能不需要仰賴其他政黨，若在野黨齊一目標是拉下民進黨，就要視當時的實際情形而定，也許採取不同形式的合作去達到。