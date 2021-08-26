高鐵延伸至宜蘭案，交通部日前到地方視察，表態將礁溪鄉「四城」列為高鐵站第一優先方案，推翻先前專家建議的宜蘭站，引發地方批評。對此，行政院長蘇貞昌今打臉交通部說法，蘇貞昌強調，高鐵延伸宜蘭案目前仍在規畫階段，尚未定案，當然也沒有優先方案，只是交通部應充分與地方溝通，取得最大共識。

高鐵延伸宜蘭案，專家建議以宜蘭站為優先，但交通部日前表態將以四城站為優先方案，不僅當地民代砲轟「黑箱作業」，連地方民眾也批評高鐵選址未考量宜蘭人使用便利性。

針對高鐵延伸宜蘭的站址爭議，蘇貞昌今在行政院會表達關切，蘇貞昌表示，高鐵延伸到宜蘭是非常重大的建設，不僅未來台北到宜蘭交通更便利，也會促進宜蘭發展，整個案子必須審慎評估。

「這是一個誤會！」蘇貞昌說，高鐵延伸宜蘭案，目前還在交通部鐵道局規畫階段，尚未提報到交通部，更別說案子已到行政院，既然行政院還沒拍版定案，當然沒有優先方案，對於高鐵站選址，行政院採取開放態度。

蘇貞昌說，高鐵在宜蘭設站是地方大事，會有不同聲音很自然，選址地點已經請交通部督導鐵道局好好評估，並廣納地方聲音，完整收集鄉親意見，務必兼顧專業及民意，希望在宜蘭站選址問題可以取得最大共識。