【全程影音】控111年中央政府總預算「浮編亂編」 國民黨轟：蘇貞昌真的有在管嗎？｜中時新聞網

國民黨立院黨團總召費鴻泰日前指控經濟部圖利世紀鋼，離岸風電鋼材假國產賺價差，並質疑經濟部次長林全能最近跟誰打高爾夫？費鴻泰今天再說，他手上有還在查證中的名單，其中有世紀鋼的董監事、總統府國策顧問，還有重量級民進黨立委、民進黨金主，名單很快就會披露。

費鴻泰上周四，指控林全能前往世紀鋼喬48組水下基樁合約，並問林全能近期跟誰打高爾夫球？前中小信保基金董事長蔡憲浩，行政院長蘇貞昌認不認識？是否曾經大力提拔？世紀鋼靠山到底是誰？被點名的蔡憲浩今天至台北地檢署控告費鴻泰妨害名譽。

費鴻泰上週四指控，原本應該國產化的水下基礎樁工程鋼構，經濟部工業局竟然「圖利」世紀鋼，特許同意進口韓國鋼鐵商Samkang的8套水下基樁Jacket替代。世紀鋼進口半成品假冒自製品，價差50％，原本台電每度5.8元收購的是國產化的電價，世紀鋼卻在其中大賺差價，有官商勾結。

費鴻泰也指出，蔡憲浩就是蘇系中常委，與民進黨之間的密切互動上網都查得到。蔡憲浩今表示，他從不打小白球，從未與林全能有任何互動，他認識蘇貞昌，是因蘇是他尊重的政治導師。

費鴻泰今天再質疑世紀鋼跟蔡英文總統的關係，世紀鋼有人是總統府顧問，有人小孩結婚的時候蔡總統還去參加婚禮。他也透露自己已經掌握那天打高爾夫球的名單，世紀鋼找了總統府國策顧問、綠營金主、重量級綠委去打高爾夫喬事，他查證完名單就會公布，並預告自己要用一個會期把真相追出來。