門諾基金會董事長陳永興指邱燕銀不當介入董事會改選，違反行政中立和行政倫理，也對指控花費善款作出回應。（王志偉攝）

門諾基金會成立20多年，基金會規模相當龐大，長年照顧後山弱勢頗受好評。（王志偉攝）

花蓮門諾基金會企業工會理事長江美葉今率員工抗議，指控現任董事長陳永興未經查明指執行長邱燕銀介入董事會改選，任意調動工作地點，並將公費撥給自己經營的媒體與書刊，卻未利益迴避，捐款如此被濫用表達痛心；陳永興除駁斥指控，也強調擔任門諾董事會長達6年，完全無給職，且每年募款超過2億元，邱燕銀不僅違反行政中立，將選票外洩，完全不守法治規範，令人心痛。

門諾基金會企業工會理事長江美葉、基金會執行長邱燕銀上午與近30名員工，高舉大字報與白布條，抗議「人權醫師，罔顧勞權」、「不懼威權、誓不妥協」，江指，董事會8月29日改選，董事長陳永興卻以邱燕銀撰寫董事會會議記錄不符等理由除要求邱燕銀自請處分，並調台東區執行長。邱燕銀力爭，自己依循衛福部需求格式整理會議資料，並無不妥安排，拒絕調動。

此外，江美葉、邱燕銀還指控，陳永興任內行事爭議獨斷，將廣告費40萬撥與自己經營的《民報》，另跟基金會請款購買自己書《人生交響曲》，近期跟友人買土雞致贈給幹部及親友，也是稍後跟基金會請款。邱燕銀出示相關單據，對捐款被濫用感到痛心。

工會指，財團法人董事長為無給職乃是財團法人法規定，因為此為一崇高的榮譽職位，由不慕榮利的社會賢達擔任。門諾基金會募款佳績，都是由社會大眾及許多公益好朋友協助，並非陳永興一己之力完成，請陳醫師勿再膨風，自攬光環。

陳永興除駁斥工會指控，也提出聲明，指邱燕銀不當介入董事會改選，擅自為反動事會決議的會議紀錄，陳永興指出，他擔任董事與董事長長達6年，多次表達交棒意願，8月29日董事會改選，13位董事，選出副董事長蔡芳文當選董事長，蔡因有事業等原因，當下請辭董事，但經董事會決議公開紀錄，由陳永興和蔡芳文續延任半年，至明年2月28日再行改選。

陳永興又指，董事會改選並無爭議，但保管選票的邱燕銀卻未將選票密封，且擅自認定有一張廢票，與董事會開會當天監票人、唱票人認知有異，還將選票外洩給為與會董事拍照，完全不守法治規範。

包括董事林柏均、謝金和也出面力挺，指出邱燕銀以執行長職務可動用60萬元採購案，可不需報董事會，董事長陳永興購物贈基金會幹部，購買書刊致贈主管，卻被誣指動用善款？這樣指控太沈重，陳永興也說，《民報》是一媒體公益平台，對外不收費，也非營利單位，讓基金會公益廣告刊登在網路創造更大捐款效益，又何來「利益」迴避之有？

陳永興說，基金會每年募款平均超過2億元，基金會財務健全，業務從花蓮拓展至台東、台南，尤其近年長照業務的擴展，董事會架構擬聘一位總執行長，花東、台南各一位執行長，邱燕銀誤解合法調動人事，拒絕到台東報到，邱如果認為是勞資糾紛，歡迎到縣市政府勞工機關申訴協商，對於破壞基金會形象，造成員工惶恐表示遺憾。

門諾基金會自1997年成立以來，長年投入年長者與身障者的照顧工作，至今約有300多位員工，近幾年投入居家及社區式長期照顧服務，老人送餐、緊急救援、復康及長照巴士交通等服務、及社區日托等，為東部弱勢服務，深受好評。