今年6月一名賴姓男子在臉書批評衛福部長陳時中「隱瞞疫情、無恥舔美賣台」，陳時中認為受辱並提告，賴男被判拘役3日，得易科罰金3000元，引發各界關注。對此，前國民黨立委陳學聖直言「奇觀」，原來陳時中不能罵？他更痛批民進黨當年廢除刑法第100條的言論自由精神飛哪去了？

陳學聖今(8日)在臉書上表示，陳時中告網友罵他「舔美賣台」，而該網友竟然被法院依公然侮辱判拘役3天，或易科罰金3000元，「奇觀……」原來陳時中不能罵，那一堆政治人物都被白罵了，他更指出，前總統馬英九最慘，還被做成梗圖，但卻也沒看過他為此興訟，也不知道民進黨當年廢除刑法100條的言論自由神魂飛哪裡去了？

此外，陳時中今天下午也在疫情記者會上回應此事，揮中心一向努力讓疫情透明化，並強調「我們絕對不會隱匿疫情」。

針對此事，起初陳時中僅表示表示「相關案件交由司法調查」，隨後他又指出，指揮中心一向努力讓疫情透明化，說我們隱匿疫情，是破壞指揮中心的公信力，對防疫產生不好的效果，並強調絕對不會隱匿疫情。