國民黨主席江啟臣今天晚間在臉書PO影片要求衛福部長陳時中下台。江啟臣表示，因為一個錯誤的「3＋11」政策，有超過一萬五千人染疫、821人死亡，民眾依舊膽戰心驚的過每一天生活，陳時中不只找不到源頭，還敢大言不慚的說，3＋11不是破口。江啟臣認為陳時中就是最大破口，「必須立即辭職下台！」

江啟臣指出早在去年，國民黨就提出疫苗採購不足的警訊，但是陳時中卻一直告訴我們疫苗足夠，無視於這些警訊。甚至譏諷世界怎麼跟得上台灣，但疫情爆發之後，我們才發現不只疫苗採購徹頭徹尾不足、快篩量能不足、PCR檢測量能不足，緊急防疫資源要什麼幾乎沒什麼。

江啟臣也批評中央「阻擋疫苗採購猛如虎，催討疫苗像隻病貓」，無論是去年的採購疫苗爭議，到疫情爆發後民間團體、在野黨協助自發採購疫苗，政府卻是重重關卡、百般阻撓，把防疫當政治、把人命當數字。反觀南韓政府卯起來催討疫苗，組團赴美要疫苗，我們卻只能坐等乾著急。

江啟臣質疑，衛福部以不正當程序通過高端疫苗的緊急授權，審查中處處可見缺失漏洞，甚至有圖利之嫌，卻堅持授權讓民眾來施打，把民眾當白老鼠。面對國會各項監督拖拖拉拉，回應中又獨缺獨漏高端疫苗的資料，面對媒體提問，陳時中譏記者是不健康的態度。

江啟臣痛批，我們有幸在人民自律的情況下，獲得一年的喘息時間，卻因為指揮官的驕傲自滿，白白浪費一年的寶貴時間。難道我們還要繼續放任這樣的防疫指揮官，放任防疫破口指揮防疫嗎？