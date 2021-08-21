衛福部部長陳時中19日表示，擬24日放寬管制，同住家人在外可共餐、吃火鍋、合菜，且不需梅花座、隔板，消息一出引發各界熱議。藥師林士峰認為，此政策不僅難以查證，更恐演變成餐廳間的惡鬥，例如同商圈內幾間餐廳長久不合，看到某餐廳生意特別好，可能會刻意檢舉餐廳民眾違規，導致民眾不敢去該餐廳吃飯。

《中國時報》20日報導，指揮中心規畫24日起同住家人在外用餐，不需要再用隔板或梅花座。台北市市長柯文哲則表示不跟進，柯更強調，這項政策一聽就知道執行上有困難，坐在一起吃一眼看過去你知道是家人還不是家人嗎，「下這種命令的就是……算了，我已經不要失言了，哼。」

林士峰今日（21）在臉書發文表示，政策方面如果沒辦法讓執行者容易執行，就會形同虛設，等於是開了一個法律的灰色地帶，既可執行也可惡鬥。林舉例，如果是幾間餐廳在惡鬥，有一間餐廳因為生意太好，可能會被不斷檢舉，最後演變成大家不敢去那間餐廳吃飯，而流向附近其他餐廳。

林士峰直言，這種難以稽查的政策，不該站在「道德魔人」的角度，認為大家都會乖乖遵守、都會拿來做好事；一個政策執行在稽查上出現了困難，但是又訂定了罰則，商場如戰場，任何可能打擊商業敵人的法律手段，也都有可能會淪為武器。