隨著本土新冠疫情趨緩，行政院擬仿效去年振興三倍券，研議發行財務規模更大的「五倍券」，消基會自12日起展開網路民調，結果顯示，贊成發放現金比例高達90.2％。此事也在網路上引發網友討論，更有網友對先前行政院和民進黨所做的五倍券民調提出質疑。

根據消基會自8月12日起為期5天的問券統計，短短二天已有超過2萬人次填答問卷，填答消費者中贊成發放五倍券的只有9.8％，而贊成發現金的則高達90.2％。消基會秘書長徐鈺指出，支持發放現金的意見一面倒，9成的比例代表真真實實的民意，至於贊成發放五倍券的民眾，當中高達62.9％認為五倍券可用來振興經濟、刺激景氣，但若要救貧救急，應另採紓困手段。

此事也在PTT上引發網友熱議，「怎麼跟我在臉書政黑看到的都不一樣」、「民進黨民調表示」、「政院不是說超過六成希望領劵嗎？」、「行政院的民調不是6成要領5倍券」、「明明98%支持民進黨，民調失真啦」、「各位觀眾，十趴券」。

有些網友則說，「九成民眾希望拿現金，這個政府偏要印券浪費錢，完全與人民脫節」、「少印券、發券程序同成本可以發到七、八千吧」、「花大錢印只用一次的券浪費」、「額外花幾十億的經費成本印券和發放成本」、「不印五倍券節省下的行政成本，拿來增加普發現金額度不是更有效益？」

不過，有有網友對這份民調提出質疑，「怎麼不來個民調說一人要發1萬還是5千」、「為什麼要浪費錢作民調」、「民調要是能發10萬，誰會反對？」、「可以做民調看要不要繳稅，一定超過9成，普發10萬的民調也會超高喔」。