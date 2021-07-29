台灣19歲桌球好手林昀儒今(29日)在東京奧運對上排名世界第一的大陸球王樊振東，雙方你來我往一路纏鬥至第7局才分出勝負，可惜林昀儒第7局以8：11敗陣，但堅強實力連樊振東也肯定，大讚是值得尊重的對手。林昀儒當年以17歲小將之姿擊敗大陸好手馬龍被封天才，對此他曾說他並非天才，一切都是苦練得來。

林昀儒因為球風沉穩，加上冷靜的心理素質，被外媒封為「沉默殺手」。資深媒體人黃暐瀚平日熱愛打桌球，他昨在談話性節目提到，林昀儒曾在一隻代言影片中提到，很多人都說他是天才，17歲就打敗當時的大陸球王馬龍，「但我不是，我其實是苦練的。」

林昀儒說他從小學3年級到現在，每天都要練習1萬球，沒有停過。而林昀儒唯一休息的日子就是比賽那天，因為在比賽，當然無法練1萬球，所以他讓對手聞之喪膽的單手擰、反手擰等絕技，就是日日苦練萬球所練出來的。

林昀儒雖然在今日奧運四強賽中，不敵樊振東以3:4落敗，將在明日與德國好手奧恰洛夫爭銅牌。但他實力已受到各界肯定，樊振東賽後受訪更大讚林昀儒今天發揮非常好，這幾年成長也快，對他整體壓力與壓迫非常強，「有這樣的舞臺讓我們兩個人去展示自己，有這麼精彩的對決，我覺得確實是值得尊重的對手。」