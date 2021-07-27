國防部軍備局生產製造中心第205廠陳姓領班不服酒駕被開除，打官司勝訴爭回工作，但軍備局不服上訴。高雄高分院認為，兵工廠已有多次防酒駕宣導、記過、汰除人員的紀錄，陳男負責督導火藥生產又身為領班，更該嚴格要求紀律，最後逆轉判軍備局勝訴，可上訴。

判決指出，2010年4月陳男下班返家，飲用保力達後騎乘機車外出，在大樹區遭員警攔查到酒駕，酒測值0.19毫克，遭裁罰1萬5000元，吊扣駕照12個月。

事後兵工廠召開酒後駕車懲罰評議會，以違反勞動契約、情節重大為由，不經預告直接開除陳男，陳男不服提告。

陳男表示，他在職期間表現良好，未造成單位損害，且酒測值僅0.19毫克屬情節輕微，要求恢復僱傭關係，並給付薪資55000元。軍備局強調，陳男在高危險性火炸藥生產單位擔任領班，已對廠內工安造成一定程度風險，基於軍中紀律才開除他。

一審高雄地院認為，陳男違規情節非屬重大，並不符合勞基法及系爭工作規則所定之解僱要件，亦未達雇主得為懲戒性解僱之程度，判決陳男勝訴，工作得以保住還獲賠5萬5000元薪資。

軍備局不服上訴，高雄高分院調查，兵工廠自2010年1月起短短3個多月已累計進行10次酒駕防制宣導，還有8名軍官因酒駕被記2大過，其中4人遭淘汰，另有3名聘僱人員酒駕遭開除。陳男服務於高危險單位又身為領班，對於一般員工均有一定表率及影響，更應切實遵守軍中規範及紀律要求，最後改判兵工廠勝訴，全案仍可上訴。