新北市板橋區詹姓男子2012年時獨自離家，家人頻頻聯繫不著，以為詹男是因工作不順等原因暫時消失，詹男失蹤已近10年，詹男母親也在近期過世，臨終前仍心繫兒子下落，未料警方近期清查失蹤人口及無名屍等舊案，意外發現詹男身份與一具無名男屍相同，經過家屬DNA比對後，最終確認身份，而詹男妹妹得知消息後雖難以接受，但仍感嘆哥哥終能落葉歸根。

22歲詹男因工作不順遂及情緒低落，2012年5月16日凌晨獨自離家，之後音訊全無，家屬雖頻頻聯繫，但仍遍尋不著，以為詹男只是不願面對家人，雖然詹男家人9年來仍不斷追查他的下落，甚至在2019年仍有持續報案，但都沒有結果，久而久之對詹男的行蹤及記憶也逐漸模糊。

未料，土城分局局防治組巡佐郭耿勳、廣福所警員林智偉近期清查失蹤人口及無名屍等舊案時，意外比對出詹男身份，發現2012年9月一具在板橋區華江橋下河濱公園的無名男屍與詹男身份雷同，便隨即聯絡詹男家屬採集口腔DNA比對，終於確認詹男就是橋下的那具無名屍。

土城分局表示，詹男妹妹得知消息後難以接受，因為哥哥失蹤近10年，家人從未放棄希望，未料母親近期過世，就找出哥哥的下落，難過母親臨終前仍無法得知哥哥的消息，但也感謝警方能讓哥哥找到回家的路。

土城分局說，若民眾需要心理諮詢服務可撥打電話專線「1925」，專線人員將陪伴渡過心理低潮的危機，也呼籲民眾謹記失蹤協尋三不，家人失蹤「不用等」立即報案、報案地點 「不用跑」、失智長者指紋建檔、申請愛心手鍊及失蹤需要透過DNA比對「不用付費」，儘早報案協尋家人下落。