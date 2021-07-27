「警察弄人」男拒盤查狂吼遭扯下車 嗆桃園4警濫用職權

桃園1名男子昨（26）晚駕車在路上遭4名員警攔查，疑似遭警方懷疑車內有違禁品，他開始在駕駛座大鬧，先是打開紙盒解釋是買給小孩的玩具槍，並吼叫「警察逼我、脅迫我」，過程中還遭警方拉扯欲拖下車，他怒罵「幹嘛一直拉我」，事後將影片PO網，網友則說「既然沒錯幹嘛心虛」、「配合攔查就好了，找罪受」。

影片中，男子坐在駕駛座氣憤地吼叫「你不要一直弄我，我沒有帶違禁品」，盤查的警察則回應「弄你又怎樣？」男子一邊拆開包裝，一邊叨念著「買給小孩的」玩具，被拆成這樣」、「逼我、脅迫我、硬要我拆」，警方也不滿回嗆「要你拆剛好而已啦，不然你想怎樣，你沒打開我怎麼知道」。

桃園1名男子昨（26）晚駕車在路上遭4名員警攔查，疑似遭警方懷疑車內有違禁品，他開始在駕駛座大鬧，網友則說「既然沒錯幹嘛心虛」。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

警方盤查過程中疑似用手不斷拉扯男子，欲將男子拖下車開單，警方說「你都抖成這樣子，車上還有藥」，並要對男子開罰未繫安全帶；男子則不斷大叫「你們幹嘛一直拉我」，並拒絕下車接受盤查，事後他將影片PO在臉書「爆料公社公開版」，怒嗆桃園市保安警察大隊4名員警濫用職權、為業績亂找麻煩，最後他只遭開罰未繫安全帶。

不過許多網友不領情，怒批原PO「配合讓他們查就好啦」、「沒違禁品怕什麼，就配合讓警察查啊」、「自找罪受」、「心裡沒有鬼，配合一下不過就是幾分鐘的事情」、「應該是有前科紀錄，警察會詳加盤查」、「只能說現在刁民太多了，警察難為」、「配合檢查就沒事了，有問題可以上警政署網站申訴」。