警方在陳嫌身上及屋內起出28包毒咖啡包、38.68公克K他命及分裝夾鏈袋、電子磅秤等物。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名陳姓男子今年4月販毒被保大警網查獲，仍不知悔改重操舊業，為了躲避警方查緝，陳男只接熟客，自己開車外送；高市刑大警方掌握陳販毒動態，28日持搜索票直搗住處，當時陳男不在家，警方守株待兔，陳男帶著販毒所得10萬2000元返家見警方嚇傻，乖乖交出28包毒咖啡包、38.68公克K他命等物。

高雄市刑大偵三隊警方日前獲報，指21歲的陳姓男子在鳳山和三民區一帶販毒，警方調查陳男身分，發現陳今年4月販毒時曾被保大警網查獲，於是佈線追查，得知陳男近來販毒都只接熟客，只要客人訂貨陳男就像外送員，親自開車送毒至對方指定地點。

警方見搜查熟機成熟，28日持搜索票前往陳嫌位於三民區住處，進屋發現，屋內有3人，不見陳男蹤影，於是要求其他人不得聲張，先在屋內埋伏，不久後，陳男手中拿著裝有10萬2000元的販毒所得以及少許毒品返家，一見到屋內有警察嚇傻。

警方在陳的身上以及屋內搜獲28包毒咖啡包、38.68公克K他命及分裝夾鏈袋、電子磅秤等物，訊後依違反毒品危害防制條例罪將陳嫌送辦。