新莊驚傳凶殺案！57歲吳金龍疑不滿45歲鄭姓前妻與同事交往過密，29日下午5時許，持刀前往前妻工作的燒烤店理論，吳嫌持刀砍殺前妻，老闆胞弟攔阻過程中慘遭波及，身上多處刺傷，臟器外露倒臥血泊，經急救後宣告不治；吳嫌逃亡中打電話給警方「處理完事情，我會投案」；警方在事發後3小時於泰山逮捕吳嫌。

據悉，吳金龍有家暴、賭博前科，3年前與妻子離婚，吳嫌疑不滿大陸籍鄭姓前妻與同事交往過密，29日持刀前往前妻工作的燒烤店理論，吳嫌到店後大聲斥喝前妻名字，接著衝入店內朝前妻身上刺殺，老闆胞弟52歲曾姓男子上前攔阻遭砍傷，曾男傷勢嚴重、左腹部臟器外露，警、消抵達時已無生命跡象。

附近鄰居透露，這間燒烤店於3月時開幕，疫情期間生意很好，29日下午近6時許，有名身材壯碩的男子持著利器前往燒烤店，進去之後有吵架聲響，隨後有名女子慌亂跑到一旁便當店呼救，行凶的男子持著利器在店門口不斷叫囂，有許多居民錄下行凶男子逃離的機車影像，交給轄區警方。

受傷鄭女說，前夫不滿她與同事曾男過從甚密，29日傍晚5時許，持一把鋸齒狀的刀刃到她工作的店裡理論，前夫便拿刀刺傷她後，遷怒一旁老闆的弟弟曾男，不斷拿刀捅傷曾男，曾男遭刺後倒臥店內，她則跑到一旁約100公尺便當店求救，她對於曾男受傷相當自責，拜託警方趕快找到凶手。

警消表示，鄭女意識清楚，無生命危險，被送往亞東醫院救治；老闆胞弟曾男身上有多處穿刺傷，其中左腹部臟器外露，現場血跡斑斑，警方獲報後於現場拉起封鎖線，並以附近熱心民眾所提供的案發證據，逐一調閱監視器追緝行凶的吳男。曾男經送往部立台北醫院急救約1小時多後，於晚間7時許宣告不治。

吳嫌犯案後，立即騎機車逃離現場，警方發現吳嫌先將機車停到新莊住處，隨後換成小客車在新北市逃竄，晚間8時許，吳嫌還打電話給警方表示，「我處理完事情，會自行投案」；新莊警方於晚間近9時許在新北市泰山區被警方攔查逮捕，晚間9時12分到新莊警分局，面對媒體包圍，他全程不發一語。