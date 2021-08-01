一名劉姓男子今年2月開車行經新竹市區時，違規於外側車道跨越雙黃線迴轉，碰上剛好正在巡邏的東門派出所員警，員警立刻對劉男進行攔查，並開單取締告發，未料劉男竟然當場抓狂，開口嗆罵員警「你他媽的」，並指手戳員警臉部後推擠，當場遭員警壓制後，依妨害公務罪送辦。新竹地院審理認為，劉男蔑視員警執法尊嚴，依妨害公務罪嫌判劉男拘役40日，易科罰金4萬元，等於一個字罰一萬元。

根據判決書記載，劉男於民國110年2月18日9時39分許，在新竹市駕駛自小客車，違規於外側車道跨越雙黃線迴轉，碰巧遇到新竹市警察局第二分局東門派出所警員蔡姓、翁姓員警依法執行巡邏勤務行經該處，員警見狀，立刻將其攔下並取締告發。

未料劉男心生不滿，竟基於妨害公務之犯意，對依法執行職務之警員蔡姓員警，當場罵出「你他媽的」侮辱，又以手指碰觸蔡員臉部、身體肩膀推擠蔡員之方式，對蔡員施以強暴，蔡員當場以妨害公務之現行犯當場逮捕劉男，並以無線電呼叫警力支援後帶回偵辦。

新竹地方法院審理後認為，劉男明知警員依法執行職務乃代表國家行使公權力，應予尊重，竟因違規遭舉發而心生不滿，當場侮辱並推擠依法執行職務之員警，蔑視員警之執法尊嚴，影響社會秩序之維護及公權力之執行，所為實有不該，兼衡劉男犯罪後終能坦承犯行之態度，依妨害公務罪嫌判劉男拘役40日，易科罰金4萬元。